Euro
9.07
Dolar
7.35
BIST 100
1,505.28
Altın
1,947.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Kulelerinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
logo
Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ ziyaretine tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

Ruslan Rehimov   | 06.01.2021
Azerbaycan'dan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ ziyaretine tepki Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan

Bakü

 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın ziyaretinin ve Dağlık Karabağ'da bazı "anlaşmalar" imzalamasının Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiriyle çeliştiği, çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede barış, güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymadığı belirtildi. 

Açıklamada, 10 Kasım'daki bildiride Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da imzasının bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan hükümeti bu hususta yükümlülükler almıştır. Erivan yönetiminin bu yükümlülüklerini ihlal etmesi provokasyondur. İç kamuoyu için gerçekleştirilen bu gibi eylemler bölgede durumun normalleştirilmesine hizmet etmemektedir.

Ermenistan yetkilileri asılsız fanteziler üzerine hareket etmemeli, bölgedeki yeni gerçekliği kabul etmelidir.

Üçlü bildirinin uygulanmasının sağlanması ve bölgede oluşan yeni güvenlik formatı, ayrıca iş birliği fırsatlarına dayalı adımların atılması barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayabilir. Bunun tersi, gerginliği artırma girişiminden başka bir şey değildir."

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, dün Dağlık Karabağ'a giderek oradaki sözde yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 86 milyon 839 bini geçti
Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek
Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu

Benzer haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ ziyaretine tepki

Azerbaycan'dan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ ziyaretine tepki

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan'ın 'kültür başkenti' ilan edildi

GÖRÜŞ - Karabağ'da kim kazandı?

Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği 'topraklarını kurtarma' sözünü tuttu

Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği 'topraklarını kurtarma' sözünü tuttu
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü
Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti