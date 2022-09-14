Dolar
18.24
Euro
18.20
Altın
1,696.64
ETH/USDT
1,598.50
BTC/USDT
19,971.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından misillemede bulundu.

14.09.2022
Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi

Bakü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.

Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Moskova'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet