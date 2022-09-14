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Dünya

Azerbaycan, ölen 100’e yakın Ermeni askerinin cesedini teslim etmeye hazır

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ali Cura   | 14.09.2022
Azerbaycan, ölen 100’e yakın Ermeni askerinin cesedini teslim etmeye hazır

Bakü

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

Bunun sonucunda Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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