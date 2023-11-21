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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması için diplomasi sürüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine, kendi cevaplarını içeren 6'ncı öneriyle karşılık verdi.

Yavuz Aydın  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması için diplomasi sürüyor

Ankara

Bakanlığın X sayfasından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile barış anlaşmasına ilişkin diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı belirtilerek, "Ermenistan tarafı, anlaşmaya ilişkin 6. teklifini Azerbaycan tarafına sundu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Erivan'ın önceden kararlaştırılan ve açıklanan ilkelere dayalı olarak ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a, karşılıklı olarak birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanımak, toprak iddiasında bulunmamayı taahhüt etmek gibi ilkelerden oluşan şartlar temelinde barış anlaşması imzalamayı önermiş, Ermenistan da bu şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun sonucunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gelecekte barış anlaşması ile sonuçlanması beklenilen bir süreç başlamıştı. Süreç, tarafların önerileriyle karşılıklı diplomasi çerçevesinde ilerliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanmasını umduğunu, bunun Güney Kafkasya'da yeni bir siyasi durumu ortaya çıkaracağını söylemişti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, AB, ABD, Rusya gibi farklı merkezlerde yapılıyordu.

Bakü yönetimi Ermenistan'ın aksine, bu sürece bölge ülkesi olmayan aktörlerin katılmasından yana olmadığını belirtiyor.

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