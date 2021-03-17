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Dünya

Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi

Rus enerji şirketi Gazprom'un geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceği bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 17.03.2021
Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi

Moskova

Gazprom Export şirketinden yapılan açıklamada, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattının üç haftalığına bakıma alınacağı belirtildi.

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğal gaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

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