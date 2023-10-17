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Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gazdan petrole birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "Gelecekte inşallah iki kardeş ülke arasında çok büyük işbirlikleri olacak." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var

Moskova

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında, AA muhabirine enerji sektöründe Türkiye ile Azerbaycan işbirliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin farklı alanlarda işbirliği yaptığına işaret eden Şahbazov, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Bütün alanlarda çok geniş işbirliği bulunuyor. Aynı zamanda enerji alanında da çok büyük işbirlikleri var." diye konuştu.

Iğdır'dan Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz taşıması planlanan boru hattının temelinin kısa süre önce atıldığını anımsatan Şahbazov, "Birkaç gün önce Nahçıvan'da Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Türkiye'den Nahçıvan'a gaz boru hattının temeli atıldı." dedi.

Şahbazov, Türkiye ile Nahçıvan arasında elektrik bağlantısı hakkında işbirliğine imza atıldığına dikkati çekerek, bu doğrultuda çalışmaların süreceğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin çok sayıda sektörde sürdüğünü vurgulayan Şahbazov, "Azerbaycan ile Türkiye arasında petrol, gaz, petro-kimya ve yenilenebilir enerji alanlarında çok büyük bir işbirliği var ve inşallah bu işbirliğini biz mutlaka gelecekte de geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbazov, Azerbaycan'ın Türkiye'ye sadece doğal gaz sevk etmediğini belirterek, "Türkiye üzerinden bizim birçok projemiz yürüyor. TANAP da bunlardan biri. TANAP'ın gelecekte genişletilmesi meseleleri var. Gelecekte inşallah iki kardeş ülke arasında çok büyük işbirlikleri olacak." ifadelerini kullandı.

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