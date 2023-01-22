Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,637.60
BTC/USDT
22,829.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun’da "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Ruslan Rehimov   | 22.01.2023
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçakça hakareti şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümetine bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor

Benzer haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulmasına Türkiye öncülük edecek

Mısır'daki El-Ezher Kurumu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

Mısır'daki El-Ezher Kurumu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet