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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la barış sürecine sadık olduklarını açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la yürütülen barış sürecine sadık olduklarını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la barış sürecine sadık olduklarını açıkladı

Bakü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan son gerginliğin Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır, Ermenistan tarafını bu yöndeki çabaları tehlikeye atabilecek askeri gerginliklerden kaçınmaya çağırmaktadır." ifadesi yer aldı.

Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.

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