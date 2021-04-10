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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral'a 'Dostluk Nişanı' takdim etti

Ruslan Rehimov   | 10.04.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral'a 'Dostluk Nişanı' takdim etti

Baki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Özoral'ı kabul etti.

Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, Özoral'ın görev süresinin dolduğunu hatırlatarak Azerbaycan'daki faaliyetleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Özoral'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok büyük işler yaptığını vurgulayan Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Aliyev, Özoral'ın Azerbaycan'da hem büyükelçi hem de Türk vatandaşı olarak takdirle karşılandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Şimdi vatanınıza dönüyorsunuz. Aslında burası da sizin vatanınız. Burada her zaman yeriniz var. Kalbimizde yeriniz var. Ben dahil Azerbaycan kamuoyunun, sivil toplum kuruluşlarının, medya temsilcilerinin, yetkililerin çalışmalarınıza çok değer verdiğini biliyorum. Bu yıllarda hem burada hem de Türkiye'ye yaptığım sayısız ziyaretlerimde faaliyetinize şahit oldum ve gördüm. İki kardeş halkı birbirine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösterdiğinizi biliyorum."

Cumhurbaşkanı Aliyev, Özoral'a Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine sunduğu katkılar dolayısıyla ülkenin en önemli devlet ödüllerinden biri olan "Dostluk Nişanı"nı takdim etti.

"Vatan savaşına tanıklık etmem benim için büyük mutluluk oldu"

Büyükelçi Özoral, bu nişanı almaktan onur duyduğunu belirterek Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Özoral, iki ülkeyi hiçbir zaman birbirinden ayırmadığını, Azerbaycan'ı da kendi vatanı olarak gördüğünü vurguladı.

Ankara'yı sevdiği kadar Bakü'yü de sevdiğini belirten Özoral, şunları kaydetti:

"Bu sevgi dolayısıyla kendimi bahtiyar hissediyorum. Azerbaycan'a gelmiş ve gelecek Türk büyükelçiler arasında en güzel anlara tanıklık eden Büyükelçi ben oldum. Vatan savaşına tanıklık etmem benim için büyük mutluluk oldu. Kendimi farklı hissediyorum."

Özoral, Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine daha da yakınlaşması için görevini yerine getirdiğini belirterek başta devlet başkanları olmak üzere kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

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