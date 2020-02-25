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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir." dedi.

Ruslan Rehimov   | 25.02.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır

Baki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir." dedi.

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