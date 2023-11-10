Ayrılıkçı Katalanlara affa karşı Madrid'de yapılan gösteri olaylı sona erdi
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı Madrid'de yapılan gösteri olaylı sona erdi.
Madrid
Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle olası bir af yasası için anlaşma yaptığı için Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki merkez binasının önünde toplanan yaklaşık 8 bin kişinin eylemi iki saat sürdü.
Kalabalığın dağılmaya başlamasıyla birlikte harekete geçen aşırı sağcı radikal gruplar polis barikatlarını aşmaya çalışarak yoldaki çöp bidonlarını yakıp, güvenlik görevlilerine meşale, taş ve şişe attı.
Madrid Valiliği, şiddet eylemlerinde bulunan gruba polisin yaptığı müdahale sonrasında en az 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Çıkan olaylarda yaralananların olduğu görüldü.
Katalonya'daki ayrılıkçı siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı yapılan gösteriler bu akşam 6. gününü geride bıraktı.
Gösterilerde, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde de olaylar çıkmıştı.
Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi
İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.
Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğiyle gelecek hafta meclisten güvenoyu almayı planlıyor.
Katalonya Cumhuriyetçi Solu'ndan (ERC) sonra bugün Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle de anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.
Junts'un lideri olan ve İspanyol yargısından kaçtığı için Brüksel'de bulunan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı, Avrupa Parlamenteri Carles Puigdemont ise PSOE ile varılan anlaşmanın yeni kurulacak hükümete istikrar sağlayacağını ancak anlaşma maddelerinin yerine getirilmemesi halinde hükümetin geleceğinin olmayacağını söyledi.
Planlanan af yasasıyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesi öngörülüyor.
Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.
PSOE, varılan anlaşmayla azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için gelecek hafta meclisten güvenoyu isteyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.