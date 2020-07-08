Euro
7.75
Dolar
6.87
BIST 100
119,326.80
Altın
1,802.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı

Avusturya, Balkanlarda yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Moldova'ya yeniden seyahat uyarısında bulundu.

Aşkın Kıyağan   | 08.07.2020
Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı

Viyana

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Balkan ülkelerinde salgına ilişkin son durumun kötüye gittiğini belirterek, geçen hafta Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısının en yüksek seviyeye çıkartıldığını hatırlattı.

Kurz, söz konusu üç ülkeye gidilmemesi yönünde uyarıda bulunarak, "Son dönemde virüsün yurt dışından taşındığını gözlemliyoruz. Bu ülkelere seyahatte bulunmayın." dedi

Romanya, Bulgaristan ve Moldova'dan ülkeye giren kişilerin 14 gün karantinada kalacağını bildiren Kurz, doğu sınırlarında kontrollerin artırılacağını ifade etti.

Balkanlardan gelenlere sıkı kontrol

Kurz, karantina koşullarına uymayanlara yönelik bin 450 avro para cezası uygulanacağını, özellikle Balkan ülkelerinden gelenlerin kontrol edilmesi için bin 800 polisin sınırda görevlendirileceğini dile getirdi.

Öte yandan Avusturya'da Kovid-19 vakalarında artış gözlenirken, özellikle Yukarı Avusturya eyaletinde vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olan kişi sayısı 18 bin 421'e, virüs nedeniyle meydana gelen can kaybı ise 706'ya ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti

Benzer haberler

Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor

Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor

Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti
AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi
Ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' Kovid-19 gölgesinde başladı

Ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' Kovid-19 gölgesinde başladı