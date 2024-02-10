Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,491.30
BTC/USDT
47,299.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması programında silahlı saldırı düzenlendi. olay yerinde incelemeler sürüyor.
logo
Dünya

Avusturya’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Aşkın Kıyağan  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Avusturya’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi

Viyana

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Soykırım durdurulsun", "Gazze’ye özgürlük", "Terörist İsrail" pankartları taşıdı.

AA muhabirine konuşan soyadını vermek istemeyen Avusturyalı Katarina, Gazze’de yaşananların bir halkın topyekun ortadan kaldırılması dışında bir anlama gelmediğini, bölgeden gelen görüntülerin gerçekleri açıkça gösterdiğini söyledi.

"Dünya insanlığını kaybetmiş"

Katarina, "Dünya insanlığını kaybetmiş. 'Bir daha asla soykırım olmasın' (sloganı) herkes için geçerli olmalı. İnsanlığın gözü önünde 125 gündür bunların yaşanmasını anlayamıyorum. Bütün iktidarlar kör mü ya da bu (katliama) destek mi veriyorlar? Anlayamıyorum." diye konuştu.

Gösteriye katılan bir başka Avusturyalı Ingrid de Filistin halkına yapılan haksızlıkların kendisini derinden etkilendiğini ve mümkün olduğunca gösterilerin hepsine katılmaya çalıştığını ifade etti.

"Sistematik bir soykırım"

Ingrid, "İsrail’in bir toplumu tamamen ortadan kaldırma hakkını nereden aldığını anlamış değilim. Bu sistematik bir soykırım. Sosyal medyadan takip edip, kasıtlı bir şekilde gazetecileri öldürüyorlar." dedi.

Gazze’de eğitim kurumları, hastaneler, çocuk ve kadınların hedef alınarak bombalandığını, bunların Batı basınında yer almadığını vurgulayan Ingrid, "Birleşmiş Milletlerin (BM) yardımlarının ulaşıp ulaşmadığını kestiremiyorum. Gerçekten insanlar bariz bir şekilde açlıktan öldürülüyor. Düzenli olarak bombalanıyorlar, dahası açlığa mahkum ediliyorlar. Batılı ülkelerin neden her şeye destek verdiğini anlamıyorum." görüşünü paylaştı.

Buradan harekete geçen göstericiler, şehrin önemli alışveriş caddesi Mariahilfer üzerinden Kahramanlar Meydanı’na yürüdü.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
'Sadece yeryüzüne değil, uzaya da Türk'ün imzasını attık'
MÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin açıklama: İddiaları tüzüğümüz doğrultusunda titizlikle inceliyoruz
'İBB yönetiminden önce şehircilikte zirveyi hedefleyen bu aziz şehir kasten durdurulmuştur'
Bilal Erdoğan: Filistinlilerin direnişi, kurallara dayalı uluslararası sistemi getirecek

Benzer haberler

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin halkına destek yürüyüşü yapıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin halkına destek yürüyüşü yapıldı

Avusturya’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi

Kuveyt ile Katar'dan, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına karşı harekete geçme çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü
UNRWA, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısını "tam bir felaket" olarak niteledi

UNRWA, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısını "tam bir felaket" olarak niteledi
İsrail medyasına göre Netanyahu, Refah’a saldırıyı tamamlamak için 1 ay kaldığına inanıyor

İsrail medyasına göre Netanyahu, Refah’a saldırıyı tamamlamak için 1 ay kaldığına inanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet