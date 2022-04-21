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Dünya

Avusturya’da enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Avusturya’da yıllık enflasyon, Ukrayna'daki savaşla artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 6,8’ye yükselerek, 1981’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bahattin Gönültaş   | 21.04.2022
Avusturya’da enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Berlin

Avusturya İstatistik Kurumu (Statistik Austria), ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, Avusturya’da yıllık bazda şubat ayında revize olarak yüzde 5,8 olan TÜFE, martta yüzde 6,8’ye yükselerek Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkede TÜFE, martta aylık bazda ise yüzde 2,1 yükseldi.

Statistik Austria Başkanı Tobias Thomas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ukrayna'da savaşın başlamasında sonra, Avusturya'da hayat 40 yılı aşkın süredir olduğundan daha pahalı hale geldi. Enflasyon en son Kasım 1981'de yüzde 7 ile benzer şekilde yüksekti.” ifadesini kullandı.

Ev için kullanılan enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 33,5 artması dikkati çekerken, artış gıda fiyatlarında yüzde 5,8 oldu. Kalorifer yakıtı fiyatları martta yıllık yüzde 118,5 arttı.

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