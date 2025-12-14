Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,094.40
BTC/USDT
89,654.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 11 kişi yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ekran görüntüsü - SM

Ankara

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin kimliği açıklandı

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, atık malzemeleri enstrümanlara çeviren müzik öğretmeninin görüntülerini paylaştı
Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı
Yüzyılın Konut Projesine başvurular bu hafta sona eriyor

Benzer haberler

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Avustralyalı gençler, yeni sosyal medya yasağını aşmanın yollarını buluyor

Avustralya Başbakanı Albanese, 16 yaş altı sosyal medya yasağının toplumsal reform olduğunu savundu

Avustralya hükümetinden platformlara, 16 yaş sınırı getiren yasaya ilişkin ilerleme raporu talebi

Avustralya hükümetinden platformlara, 16 yaş sınırı getiren yasaya ilişkin ilerleme raporu talebi
ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak

ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak
Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet