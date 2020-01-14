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Dünya

Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kere dolaşacağı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.01.2020
Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'daki yangınların yol açtığı duman sütununun, yıl başında Güney Amerika'ya ulaştığı, geçen hafta ise Dünya'nın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Dumanların, Dünya'nın etrafında en az bir tam çember oluşturması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Dumanlar Dünya'nın etrafında nasıl dolaşıyor?

Avustralya'daki büyük yangının, birçok gök gürültülü fırtınaya neden olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da en yükseği yaklaşık 18 kilometreye kadar dumanların stratosfere yükselmesine yol açtığı belirtildi.

Dumanın stratosfere bir kere ulaştığında, ilk kaynağından binlerce kilometre uzakları dolaşabildiği kaydedilen açıklamada, bunun da atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, Güney Amerika'da gökyüzünün renginin değişmesine neden olan dumanların, hava kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve dağın zirvesindeki karları gözle görülür biçimde kararttığını belirtildi.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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