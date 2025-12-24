Dolar
42.85
Euro
50.68
Altın
4,480.05
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,074.00
BIST 100
11,355.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'daki saldırıya destek verdiği iddia edilen kişinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Avustralya'da savcılar, Sydney saldırısına destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada polisin çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Damla Delialioğlu  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Avustralya'daki saldırıya destek verdiği iddia edilen kişinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sydney kentinde 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıya sosyal medyadan destek verdiği iddialarıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki Martin Thomas Glynn'in evine baskın düzenlendi.

Savcılar, evde yapılan aramada polisin, ruhsatlı 6 tüfek ve çeşitli kalibrede yaklaşık 4 bin mermi de dahil çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polisin, ayrıca bomba yapımında kullanılan malzemelerin yazıldığı bir alışveriş listesi bulduğunu ancak listedeki malzemelerin evde tespit edilmediğini belirten savcılar, Glynn'in cep telefonunda patlayıcı yapımıyla ilgili açık kaynaklı bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konu hakkında bilgilendirildiğini aktararak, "Avustralya'da Yahudi karşıtlığına, nefret ve şiddet içerikli ideolojilere yer yok." dedi.

Glynn'in, 14 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıdan saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben, Martin Glynn olarak, New South Wales'deki saldırganlara yüzde yüz destek verdiğimi belirtmek istiyorum." ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Glynn, 3 Şubat'a kadar gözaltında tutulacak.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Avustralya'daki saldırıya destek verdiği iddia edilen kişinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Avustralya'daki saldırıya destek verdiği iddia edilen kişinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Avustralya'nın kuzeybatısında siklon tehdidi, güneybatısında aşırı sıcaklar etkili oluyor

Bondi Plajı saldırısı öncesi saldırganların atış talimi yaptıklarına dair görüntüler ortaya çıktı

Avustralya'da binlerce kişi, Sydney saldırısının kurbanlarını andı

Avustralya'da binlerce kişi, Sydney saldırısının kurbanlarını andı
Avustralya, Sydney saldırısının ardından istihbarat ve kolluk kuvvetlerini inceleyecek

Avustralya, Sydney saldırısının ardından istihbarat ve kolluk kuvvetlerini inceleyecek
Avustralya Başbakanı Albanese, nefret söylemine karşı atılacak yeni adımları duyurdu

Avustralya Başbakanı Albanese, nefret söylemine karşı atılacak yeni adımları duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet