Avustralya'da son bir aydaki orman yangınlarında 110 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü
Avustralya'nın Victoria eyaletinde ocak ayındaki orman yangınlarında 110 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Ankara
ABC News'ün haberine göre Victoria Tarım Bakanlığı, son bir ayda çıkan orman yangınlarında 26 bin tondan fazla saman ve silajın tahrip olduğunu, 40 binden fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.
Ayrıca, 110 bin 107 hektar tarım arazisinin yandığı, Otways bölgesindeki 16 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Otways Belediye Başkanı Jason Schram, bu yapılardan 8'inin konut olduğunu duyurdu.
Yaz sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor
Avustralya'da yaz sıcakları, etkisini göstermeyi sürdürüyor.
South Australia eyaletinde sıcaklıklar 49 santigrat dereceyi aştı, Marree kentinde ise 49,6 dereceye ulaştı.
Victoria genelinde dün 63 bin 300'den fazla hanede elektrik kesintisi bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.