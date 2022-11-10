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Dünya

Avustralya'da öğrencilere Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatür izletildi

Avustralya'daki bir okulda öğrencilere Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürlerin yer aldığı bir video izletildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 10.11.2022
Avustralya'da öğrencilere Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatür izletildi

Ankara

Avustralya'daki bir okulda öğrencilere Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürlerin yer aldığı bir video izletildiği, sınıftaki Müslüman bir öğrencinin videoya itiraz ettiği ancak sınıftan ayrılmadığı ve öğretmenin videonun oynatılmasına devam ettiği aktarıldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Melbourne kentinde bir okuldaki öğretmenin sınıfındaki öğrencilere Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı video izlettiği belirtildi.

Müslüman bir öğrencinin videonun oynatılmasına itiraz ettiği ancak sınıftan ayrılmadığı ve öğretmenin videonun oynatılmasını sürdürdüğü belirtildi.

Öğrencinin babası, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının izletilen görüntüden rahatsız olup itiraz ettiğini ancak öğretmenin çocuğunu umursamadığını ve görüntüyü izlemeye zorlandığını belirtti.

"Bir çocuğu böyle bir içeriği izlemeye zorlamak yasa dışı ve kanunlara aykırı" ifadelerini kullanan baba, çocuğunun psikolojik travma yaşadığını belirterek, okulun resmi bir özür yayınlaması gerektiğini kaydetti.

Victoria İslam Konseyine (ICV) göre, Victoria Eğitim Dairesi (DET), 11'nci sınıf medya çalışmaları dersinde söz konusu içeriğin eğitim müfredatının bir parçası olmadığını doğruladı.

Görüntülerin Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürler olduğu tahmin ediliyor.

Charlie Hebdo dergisi, Ocak 2015'te yayımladığı Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

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