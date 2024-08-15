Avustralya'da meclis soruşturmasına göre polis yerli halka ırkçı davranıyor
Avustralya'da öldürülen ya da kaybolan yerli kadın ve çocuklarla ilgili meclis soruşturmasında polisin yerli halka karşı "ırkçı" davrandığı tespit edildi.
İstanbul
Avustralya Senatosu Hukuk ve Anayasal İşler Komitesi, aile üyeleri kaybolan ya da öldürülen yerlilerle iki yıl boyunca yaptığı görüşmeler sonucunda konuya dair rapor yayımladı.
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Raporda, polisin yerlilere "ırkçı" ve "ayrımcı" davrandığı, bundan dolayı bu ailelerin adaletten mahrum bırakıldığı belirtilerek anlatılan hikayeler "dehşet verici" olarak nitelendirildi.
Verilerin toplanmasında eyaletlerin arasında farklılıkların bulunduğuna işaret edilen raporda, bu sebeple öldürülen ya da kaybolan yerli kadın ve çocukların gerçek sayısının tam olarak bilinemediğinin altı çizildi.
Ayrıca, raporda yerlilerin polise ve devlet kurumlarına güven duygusunun zedelendiği ve bu durumun onları "en çaresiz durumlarda bile bu kurumlardan yardım istememeye ittiği" kaydedildi.
Raporda 10 öneri sunuldu
Raporda, yerli halkın devlet kurumlarına karşı güvensizliğini tersine çevirmek ve karşılaştıkları ırkçı tutumları engellemek için 10 öneri sunuldu.
Önerilerin arasında polis uygulamalarının yeniden düzenlenmesi, başsavcılık ofisinin denetimi ve yerli halkın ihtiyaç sahibi mensupları için sürdürülebilir finansman sağlanması bulunuyor.
Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), 12 Temmuz'da ülke genelinde hükümete bağlı tüm sektör ve birimlerde ırkçılığı tespit etme ve ırkçılıkla mücadele konusunda başarısız olunduğunu ortaya koyan rapor yayımlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.