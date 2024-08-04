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Dünya

Avustralya'da Northern Territory polisi, Aborjinlere yönelik "adaletsizlik" nedeniyle özür diledi

Avustralya'nın Northern Territory eyaleti polisi, ülkedeki Aborjinlere yönelik "adaletsizlik ve verilen zararlar" nedeniyle özür diledi.

Aynur Şeyma Asan  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Avustralya'da Northern Territory polisi, Aborjinlere yönelik "adaletsizlik" nedeniyle özür diledi

Ankara

SBS News'ün haberine göre, Northern Territory polisi yetkililerinden Michael Murphy, ülkedeki yerli halkların düzenlediği "Garma Festivali"nde konuşma yaptı.

Konuşmasında Aborjinlerin tarih boyunca zorluklarla karşılaştığını dile getiren Murphy, Aborjinlerden "eyalet polisinin sebep olduğu adaletsizlik ve verilen zararlar" nedeniyle özür dilediğini söyledi.

Murphy özrünün, ülkedeki yerli halklarla polis arasındaki ilişkiyi geliştirmeye yönelik sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Avustralya'da hükümetin "Closing The Gap" adlı, Aborjinlerin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartlarının geliştirilmesi hedefine ilişkin raporunda, 19 hedefin büyük çoğunluğunun gerçekleştirilemediği bildirilmişti.

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