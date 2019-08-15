Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın satın aldığı suyu yanına gelen sokak köpeğine içirmesi takdir topladı.
Antalya
Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.
Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı https://t.co/so74Akkdj9 pic.twitter.com/WsVafR5nJO— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 15, 2019
Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda trafik ve asayiş uygulamasında görev alan komiser yardımcısı Murat Günay'ın aldığı suyu, o sırada yanına gelen sokak köpeğine içirdiği anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Davranışıyla örnek olan Günay'ı amirleri de takdirle karşıladı. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, duyarlı davranışı dolayısıyla Günay'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.