Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit düşen özel harekat polisleri Ali Uçar ve Akın Çelebi, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Trabzon/Hatay
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla Gülbaharhatun Camisi'ne getirildi.
Üzerine Trabzonspor forması konulan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.
Şehidin bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen annesi Rukiye Çelebi, "Yavrum benim göz bebeğimdi." diye gözyaşı döktü.
Bekar olan şehit Çelebi'nin naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Törene, şehidin babası Necmi, annesi Rukiye, kardeşleri Onur ve Emre Çelebi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit polis Ali Uçar'ın cenazesi Hatay'da toprağa verildi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi 23 yaşındaki Ali Uçar, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uçar için, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada yapılan törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin babası Abdulsamet ve annesi Emine Uçar cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kardeşi de ağabeyinin üniformasını giyerek törende yer aldı.
Bekar ve üç kardeş olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uçar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Antakya Şehitliği'ne defnedildi.
Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Dicle ilçesinde üs bölgesine giden zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.