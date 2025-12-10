Dolar
42.61
Euro
49.70
Altın
4,201.82
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Ortak Yarınlar Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya'da gözaltı ya da tutukluluk sürecinde hayatını kaybeden Aborjin ve Torres Strait Adalı yerlilerin sayısı, verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1979-80 döneminden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Zeynep Katre Oran  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Ankara

Avustralya Kriminoloji Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, Temmuz 2024-Haziran 2025 döneminde cezaevi ya da polis gözetiminde yaşamını yitiren toplam 113 kişiden 33'ünü "First Nations" olarak adlandırılan yerli halk oluşturdu.

Bu sayı, verilerin işlenmeye başlandığı 1979-80 döneminden bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2024-2025 döneminde gözaltında hayatını kaybedenler arasında yerli halkın oranı, geçen yıl kayda geçen yüzde 23 seviyesine kıyasla yüzde 29'a yükseldi.

Rapor ayrıca, yerli halkın tutukluluk sürecinde ölüm oranının yerli olmayanlara kıyasla 13 kattan fazla, polis gözetiminde ise 10 kattan fazla olduğunu ortaya koydu.

Aborjin ve Torres Strait Adalı yerli halk, ülke nüfusunun sadece yüzde 3,8'ini oluşturmasına rağmen, ülkedeki mahkumların üçte birinden fazlasını kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: Bu soykırımı yapanlar, yaptığımız habercilikten rahatsız olsunlar

Benzer haberler

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getiren yasayla dünyada bir ilke imza atıyor

Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya erişimini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi

Avustralya'da iki ayrı eyalette çıkan orman yangınlarında 1 itfaiyeci öldü, 39 ev küle döndü

Avustralya'da iki ayrı eyalette çıkan orman yangınlarında 1 itfaiyeci öldü, 39 ev küle döndü
ABD'den AUKUS anlaşmasına destek kararı

ABD'den AUKUS anlaşmasına destek kararı
Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet