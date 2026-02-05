Dolar
Avustralya'da, Epstein dosyasına benzer bir çocuk istismarı skandalı ortaya çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Ethan Burns-Dederer'ın çocuk istismarı kapsamında toplam 596 suçlamayla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Ankara

ABC'nin haberine göre, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde dosyaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken benzer bir gelişme de Avustralya'da yaşandı.

Queensland polisi, eyaletin Maryborough kentinde yaşayan 27 yaşındaki Ethan Burns-Dederer'in, çocuklara yönelik istismar kapsamında 596 suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Polisin ele geçirdiği yaklaşık 23 bin çocuk istismarı içeriğiyle bağlantılı olarak, Burns-Dederer'ın, Avustralya'da ve farklı ülkelerde yaşayan toplam 459 çocuğu hedef aldığı, bu çocukların fotoğraf ve videolarını kaydettiği ve sakladığı belirtildi.

Burns-Dederer, 244'ü çocuk istismarı içeriği üretme, 163’ü 16 yaş altındaki çocukları "temin etmek" için taşıma hizmeti kullanma ve 87'si çocuklarla çevrim içi cinsel faaliyette bulunma dahil olmak üzere, çok sayıda suçlamayla yargılanacak.

Sosyal medya ve oyun platformlarının çocukları hedef almak için kullanıldığı iddia ediliyor.

Queensland Polis Teşkilatından Denzil Clark, soruşturmanın ulusal ve uluslararası uzmanlarla koordinasyon halinde yürütüldüğünü vurgulayarak mağdurların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zanlının çocuklarla çevrim içi ortamlarda kurduğu iletişimin polis tarafından kaydedildiğini belirten Clark, Burns-Dederer'ın mağdurları cinsel içerikli materyal göndermeye zorladığını ifade etti.

Clark, zanlının ağırlıklı olarak 5 ila 15 yaşlarındaki erkek çocukları hedef aldığının değerlendirildiğini, bu kapsamda 360 mağdurun tespit edildiğini ve mağdurların 15 farklı ülkede bulunduğunu kaydetti.

İstismarların 2018-2025 yıllarında yapıldığı belirtildi, zanlı gözaltına alındı.

Çocuk istismarı kapsamında yargılanacak Burns-Dederer'in mahkemeye çıkması bekleniyor.

İlgili konular
