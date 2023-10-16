Dolar
27.87
Euro
29.38
Altın
1,911.15
ETH/USDT
1,580.00
BTC/USDT
27,856.00
BIST 100
8,040.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da çocuk istismarı soruşturmasında işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar ceza

Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X sosyal medya platformu, yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dilara Karataş  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Avustralya'da çocuk istismarı soruşturmasında işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar ceza

Ankara

ABC News'in haberine göre, Avustralya e-Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede 2021'de yürürlüğe giren yasa kapsamında Komisyonun, internet uygulaması şirketlerinden güvenlik politikaları hakkında bilgi isteyebileceği ve buna uymayanlara para cezası verilebileceği bildirildi.

Yılın başlarında hazırlanan raporda X, TikTok, Google, Twitch ve Discord'un çocuk istismarıyla ilgili uygulamalarının incelendiği kaydedilen açıklamada, bazı teknoloji şirketlerinin bu alanda üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, X'in soruşturmadaki "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi bir dizi önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" ifade edildi.

Soruşturmada Komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şirketin cezayı ödemek için 28 gününün olduğu aksi takdirde günlük 700 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, komisyonun çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz girişimiyle küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
Kentsel dönüşüm uygulamaları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Kafes Operasyonları kapsamında "Uzuner" ve "Pelit" suç örgütleri çökertildi

Benzer haberler

Avustralya'da çocuk istismarı soruşturmasında işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar ceza

Avustralya'da çocuk istismarı soruşturmasında işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar ceza

Avustralya'da "Meclis'te Yerli Sesi" referandumundan "hayır" çıktı

Avustralya'da halk, "Mecliste Yerli Sesi" referandumu için sandık başında

AB, X'in içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor

AB, X'in içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı
Aborjinler: On binlerce yıllık haklarını almak için referanduma gidiyorlar

Aborjinler: On binlerce yıllık haklarını almak için referanduma gidiyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet