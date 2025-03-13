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Dünya

Avustralya'da 2023 ve 2024'te Müslüman karşıtı vakalar 2,5 kattan fazla arttı

Avustralya'da 1 Ocak 2023'ten 30 Kasım 2024'e kadar kaydedilen Müslüman karşıtı yüz yüze vaka sayısı 2,5, çevrim içi olay sayısı ise 3 kattan fazla arttı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Avustralya'da 2023 ve 2024'te Müslüman karşıtı vakalar 2,5 kattan fazla arttı

Ankara

Islamophobia Register Australia'nın yayımladığı "Avustralya'da İslamofobi" başlıklı raporda ülkede kaydedilen Müslüman karşıtı (İslamofobi) olaylar ele alındı.

Rapora göre, 2023 ve 2024'te yüz yüze 309 Müslüman karşıtı olay kaydedildi, 366 çevrim içi vaka bildirildi.

Avustralya'da sosyal medya platformu X'te yapılan 18 bin paylaşımın analizi, İslamofobi'nin çevrim içi ve dışı paralel şekilde arttığını gösterdi.

Kaydedilen vakaların arasında mağdurlar en çok sözlü tacize maruz kalırken bunun yanı sıra sırasıyla en fazla ayrımcılık, fiziksel saldırı, mülke zarar verme, tehdit mektubu ve bomba tehdidi bildirildi.

Olayların yüzde 25,2'si sokaklar, otoparklar ve araç kullanımı sırasında, yüzde 12,3'ü iş yerlerinde, yüzde 9,4'ü alışveriş merkezlerinde, yüzde 7,4'ü toplu taşımalarda ve yüzde 5,8'i okullarda kaydedildi.

Sokaklarda, toplu taşımada ve iş yerlerindeki mağdurların çoğunluğunun kadın, okullarda kaydedilen vakalardaki mağdurların çoğunluğunun ise erkek olduğu görüldü.

Müslüman kadınlar hedef alınıyor

Her gün ortalama bir Müslüman karşıtı vakanın kaydedildiği Avustralya'da bu eylemlerde mağdurların yüzde 75'nin kadınlar olması dikkati çekti.

Sözlü tacize maruz kalanların yüzde 79'unun, fiziksel tacize uğrayanların ise yüzde 60'ının kadın olduğu belirlendi.

Kadınlar, erkeklere kıyasla yüzde 33 daha fazla fiziksel saldırının hedefi oldu.

7 Ekim'den sonra Filistin sembolleri taşıyanlara yönelik saldırılar arttı

Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından Filistin yanlısı protestolar yapan ve semboller taşıyan kişilere yönelik saldırılar arttı.

Filistin yanlısı sembolleri taşıyan mağdurların maruz kaldığı olaylar, 2023'te toplam olayların yüzde 8'ini oluştururken 2024'te ise yüzde 25'e yükseldi.

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