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Dünya

Avustralya, Yüksek Mahkemenin kararıyla serbest kalan sığınmacılar için yeni yasa tasarısı sundu

Avustralya'da, Yüksek Mahkemenin kararıyla yaklaşık 80 sığınmacının salıverilmesinin ardından hükümet, suç kaydı olan sığınmacıların kurallara uymadıkları takdirde 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Avustralya, Yüksek Mahkemenin kararıyla serbest kalan sığınmacılar için yeni yasa tasarısı sundu

Ankara

Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı Andrew Giles, Yüksek Mahkemenin 8 Kasım'da sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmesiyle 80 yabancı uyruklunun serbest bırakılmasının ardından sunulan yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu yasa tasarısında, suç geçmişi olan söz konusu sığınmacılara elektronik takip cihazları takılması ve belirli bir alanın dışına çıkmaması öngörülüyor.

Sığınmacıların bu kurallara uymamaları durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları planlanıyor.

Giles, "Bu tedbirler, toplum güvenliğiyle ve halkın hak ve menfaatleriyle tutarlıdır." ifadesini kullandı.

"Sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı" olduğuna ilişkin karar

Yüksek Mahkeme 8 Kasım'da, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Arakanlı Müslüman sığınmacının durumunun yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.

Bunun ardından ise çeşitli suçlardan gözetim merkezlerinde tutulan 80 sığınmacı salıverilmişti.

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