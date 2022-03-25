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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkeye seyahat edeceklerden uçağa binmeden önce istenen Kovid-19 test zorunluluğunun, 17 Nisan 2022’den itibaren yürürlükten kaldırılacağını söyledi.

Recep Şakar   | 25.03.2022
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Melbourne

Bakan Hunt, Avustralya Sağlık Müsteşarı Profesör Paul Kelly ile düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'ya seyahat edeceklerle ilgili hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.

Federal hükümetin, dış ülkelerden Avustralya'yı ziyaret etmek isteyenlere Kovid-19 testinin negatif sonucunu sunmalarını zorunlu kılan uygulamasının, 17 Nisan 2022’den itibaren yürürlükten kaldırılacağını ifade etti.

Ancak ülkeye girmek için maske takma ve Kovid-19 aşılarının çift dozunun yaptırılması zorunluluğunun devam edeceğini hatırlatan Hunt, uygulamanın Sağlık Müsteşarı Profesör Paul Kelly’nin tavsiyeleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Avustralya, salgının başlamasının ardından sınırlarını yaklaşık iki yıl kapalı tuttu.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalanan 3 milyon 930 bin 953 Avustralyalıdan 5 bin 847’si hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranının yüzde 94,11’e çıktığı ülkede, 420 binden fazla aktif vaka bulunuyor.







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