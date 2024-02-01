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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in uluslararası hukuka "saygı duyması" gerektiğini vurguladı

Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri ve Savunma Bakanları, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin, İsrail'in "insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğinin" altını çizdi.

Aynur Şeyma Asan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in uluslararası hukuka "saygı duyması" gerektiğini vurguladı

Ankara

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke bakanlarının bir araya geldiği toplantıya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Aralık 2023'te kabul ettiği Gazze'de insani ateşkes talep edilen karara desteklerini yineleyen bakanlar, kalan esirlerin serbest bırakılması konusunu da ele aldı.

İki ülke bakanları, İsrail'in "insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini" vurguladı.

Taraflar, bölgedeki sivillerin ve sivil altyapıların korunması çağrısının yanı sıra Gazze'de "siviller için güvenli alanların hızla azalması nedeniyle endişelerini" de dile getirdi

Filistinlilerin Gazze'de "zorla yerlerinden edilmemesi, Gazze'nin yeniden işgali ya da topraklarının azaltılmasının söz konusu olmaması" konularında mutabık kalan taraflar, "yıkıcı krizin, İsrail ve Filistinliler arasında uzun zamandır süren çatışmaya politik çözüm ihtiyacını vurguladığını" kaydetti.

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