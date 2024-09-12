Avustralya, sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yeni yasa tasarısı hazırladı
Avustralya hükümeti, yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hükümetin sosyal medya platformlarına "baskı" yapabilmeyi öngören yasa tasarısını tanıttı.
Ankara
SBS News'un haberine göre, hükümet, sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı.
Tasarı, federal hükümet yetkililerine, yanlış bilgi ve dezenformasyonun önlenmesi için sosyal medya şirketlerine "baskı" yapma imkanı sunuyor.
Sosyal medya şirketlerinin "yalan haberlerin yayılmasına izin verdikleri" gerekçesiyle mercek altına alınabilmesine olanak sağlayacak yasa tasarısıyla hükümet, şirketlere bu konuya ilişkin yüksek meblağlarda cezalar verebilecek.
Öte yandan yasa tasarısı, Avustralya İletişim ve Medya Kurumuna (ACMA), sosyal platformlardan kayıtlarını saklamalarını ve teslim etmelerini isteme yetkisi sağlayacak.
Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, ülke halkının yüzde 75'inin yanlış bilgi ve dezenformasyonun etkilerinden endişe duyduğunu belirtti.
Dijital platformlardaki yanlış bilgi aktarımının çok hızlı gelişebildiğine dikkati çeken Rowland, bunun Avustralya halkı için çok olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.
Rowland, ACMA'ya dijital platform sistemlerinin ve süreçlerinin etkinliğini gözden geçirme yetkisi verecek yasa tasarısının, platformların Avustralyalılara sağlanan hizmetlerindeki yanlış ve dezenformasyondan korumak için aldıkları tedbirler konusunda şeffaflığı arttıracağını kaydetti.
Rowland ayrıca dijital platformların, ihlal durumunda küresel cirolarının yüzde 5'ine kadar cezalara tabi tutulabileceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.