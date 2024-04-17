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Avustralya, gelecek 10 yılda savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe ayıracak

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, gelecek 10 yılda savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe ayrılacağını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Avustralya, gelecek 10 yılda savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe ayıracak

İstanbul

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Ulusal Basın Kulübünde konuşan Marles, ülkenin savunma bütçesinin artırılması planını içeren "Birleşik Yatırım Programı"nı (IIP) ve 2024 Ulusal Savunma Stratejisi'ni tanıttı.

Marles, Avustralya'nın savunma bütçesine 10 yıllık sürede 50 milyar dolar ilave edileceğini belirterek, bunun yanı sıra mevcut harcamaların yeniden düzenlenmesiyle 72,8 milyar doların da savunma harcamalarında kullanılabileceğini aktardı.

Bakan Marles, hükümetin yeni plan kapsamında, uzun menzilli füzeleri, hedefleme ve otonom silah sistemlerini geliştirmek amacıyla 1 milyar dolardan fazla destek verileceğini kaydetti.

Hükümetin, ülkenin savunması için Asya Pasifik bölgesine odaklanması ve ülkenin sınırlarını korumakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Marles, "Avustralya'nın işgal edilmesi hiçbir senaryoda olası değil çünkü düşman, Avustralya toprağına ayak basmadan (ülkeye) çok zarar verebilir." dedi.

Marles, Avustralya'nın ticarete "bağımlı" olduğunu ve yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini Güney Kore, Singapur ve Malezya'dan ithal ettiğini hatırlatarak, "Biz gerçekten denizdeki iletişim ağına bağımlıyız. Deniz yolundaki kurallar bizim her şeyimiz." ifadesini kullandı.

Savunma alanında yaklaşık 4 bin 400 çalışan ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Marles, göç programıyla "Avustralya vatandaşı olmayan bazı kişilerin" orduya katılabileceğine işaret etti.

Açıklanan yeni programın, Avustralya'nın savunma alanındaki önceliklerine odaklanacağına, Avustralya'yı ve çıkarlarını tehditlere karşı korumasının hedeflendiğine dikkati çeken Marles, hükümetin, savunmaya "tarihi yatırım" yaptığını dile getirdi.

Programda, bu kapsamda denizaltı gelişimi, uzay ve siber alanlarındaki diğer büyük yatırımlar için 76 milyar dolara yakın harcama yapılacağı açıklandı.

Avustralya'nın savunma bütçesindeki bu artışla 2033-2034 döneminde savunma harcamalarının ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2,4'üne denk geleceği belirtiliyor.

Ayrıca Avustralya, 20 Şubat'ta da donanmasını 2 katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere 7 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurmuştu.

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