Avustralya Başbakanı hakkında "Filistin'deki soykırıma ortaklık" suçlamasıyla UCM'ye başvuruldu
Avustralya'da bir grup avukat, "soykırıma ortaklık" ile suçladıkları Başbakan Anthony Albanese'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.
Ankara
Sydney merkezli "Birchgrove Legal" adlı firmadan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yüzlerce avukatın, İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin Albanese'in "soykırıma suç ortaklığı yapmasına" yönelik iddiaların yer aldığı ve "cezaların şahsiliği ilkesinin" ele alındığı 92 sayfalık belge hazırladığı belirtildi.
Söz konusu belgenin, UCM Başsavcısı Kerim Han'a sunulduğu aktarılan açıklamada, Albanese'in, "Roma Statüsü'nün 15. Maddesi kapsamında UCM'ye hakkında suç duyurusu yapılan ilk Batılı lider" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Albanese'in "soykırıma suç ortaklığı" iddialarına ilişkin hükümetin, İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili aldığı bazı kararlarının soruşturulması için belgelendiği aktarıldı.
Belirtilen kararlar arasında Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fonlarını geçici olarak durdurmasının yer aldığı belirtildi.
Bu kararlar arasında Avustralya'nın, İsrail'in "soykırım ve insanlık suçu işlemesinde kullanacağı" askeri yardımları ve Avustralyalıların İsrail ordusuna katılmasına "doğrudan ya da dolaylı olarak izin verilmesinin" de bulunduğu ifade edildi.
Albanese'e göre suç duyurusu "asılsız"
Avustralya yerel basınındaki haberlere göre, Başbakan Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.
Albanese, "Birchgrove Legal" adlı firmanın suç duyurusunun "asılsız" olduğunu söyledi.
Avustralya'nın, Gazze'de "ateşkes çağrılarına katıldığını" ifade eden Albanese, "tutarlı şekilde bu tutumu sürdürdüklerini" kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.