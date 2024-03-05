Dolar
31.60
Euro
34.30
Altın
2,132.89
ETH/USDT
3,653.00
BTC/USDT
64,675.00
BIST 100
8,860.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Başbakanı hakkında "Filistin'deki soykırıma ortaklık" suçlamasıyla UCM'ye başvuruldu

Avustralya'da bir grup avukat, "soykırıma ortaklık" ile suçladıkları Başbakan Anthony Albanese'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Avustralya Başbakanı hakkında "Filistin'deki soykırıma ortaklık" suçlamasıyla UCM'ye başvuruldu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Sydney merkezli "Birchgrove Legal" adlı firmadan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yüzlerce avukatın, İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin Albanese'in "soykırıma suç ortaklığı yapmasına" yönelik iddiaların yer aldığı ve "cezaların şahsiliği ilkesinin" ele alındığı 92 sayfalık belge hazırladığı belirtildi.

Söz konusu belgenin, UCM Başsavcısı Kerim Han'a sunulduğu aktarılan açıklamada, Albanese'in, "Roma Statüsü'nün 15. Maddesi kapsamında UCM'ye hakkında suç duyurusu yapılan ilk Batılı lider" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Albanese'in "soykırıma suç ortaklığı" iddialarına ilişkin hükümetin, İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili aldığı bazı kararlarının soruşturulması için belgelendiği aktarıldı.

Belirtilen kararlar arasında Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fonlarını geçici olarak durdurmasının yer aldığı belirtildi.

Bu kararlar arasında Avustralya'nın, İsrail'in "soykırım ve insanlık suçu işlemesinde kullanacağı" askeri yardımları ve Avustralyalıların İsrail ordusuna katılmasına "doğrudan ya da dolaylı olarak izin verilmesinin" de bulunduğu ifade edildi.

Albanese'e göre suç duyurusu "asılsız"

Avustralya yerel basınındaki haberlere göre, Başbakan Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Albanese, "Birchgrove Legal" adlı firmanın suç duyurusunun "asılsız" olduğunu söyledi.

Avustralya'nın, Gazze'de "ateşkes çağrılarına katıldığını" ifade eden Albanese, "tutarlı şekilde bu tutumu sürdürdüklerini" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Benzer haberler

Avustralya Başbakanı hakkında "Filistin'deki soykırıma ortaklık" suçlamasıyla UCM'ye başvuruldu

Avustralya Başbakanı hakkında "Filistin'deki soykırıma ortaklık" suçlamasıyla UCM'ye başvuruldu

Avustralya'da "felaket" seviyesindeki orman yangınları sebebiyle 30 bin kişiye tahliye çağrısı

Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınları "felaket boyutlara" ulaşabilir

Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınlarında 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu

Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınlarında 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu
İngiltere'de WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası ikinci gününde sürüyor

İngiltere'de WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası ikinci gününde sürüyor
Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet