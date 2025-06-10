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Dünya

Avustralya Başbakanı, 9News muhabirinin ABD'de plastik mermiyle "kasten hedef alındığını" belirtti

Avustralya Başbakanı Albanese, düzensiz göçmenlere destek amacıyla ABD'nin Los Angeles kentindeki gösterileri takip ederken, polisin plastik mermisiyle bacağından vurulan Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi'nin "kasten hedef alındığını" söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Avustralya Başbakanı, 9News muhabirinin ABD'de plastik mermiyle "kasten hedef alındığını" belirtti

Ankara

Ulusal Basın Kulübünde gazetecilere konuşan Anthony Albanese, 9News yayın kuruluşunun ABD muhabiri Tomasi'nin Los Angeles'taki protestoları haberleştirirken plastik mermiyle vurulduğu görüntülerin "dehşet verici" olduğunu kaydetti.

Canlı yayın görüntülerinin, polisin Tomasi'yi açıkça hedef aldığını ortaya koyduğunu vurgulayan Albanese, "(Tomasi'nin) Basın mensubu olduğu açıkça belliydi. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Üzerinde eşofman değil, basın mensubu olduğunu gösteren bir kıyafet vardı." ifadesini kullandı.

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Albanese olayı kınayarak, yaşanan hadiseye ilişkin endişelerini ABD makamlarına ilettiklerini aktardı.

Tomasi ile görüştüğünü ve muhabirin durumunun iyi olduğunu belirten Albanese, "Kendisi gayet dayanıklı biri. Şu an için durumu iyi görünüyor." dedi.

Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi, Los Angeles'ta düzenlenen protestoları takip ederken plastik mermiyle bacağından vurulmuş ve olay kameralara yansımıştı. Görüntülerde, bir polis memurunun, Tomasi ve kameramanına doğru nişan alıp ateş ettiği görüldü.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, ABD yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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