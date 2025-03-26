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Dünya

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak

Avustralya, ABD'nin tüm dış yardımları durdurması kararının ardından Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine dış yardım bütçesinden daha büyük bir pay vermeyi hedefliyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak

Ankara

SBS News'un haberine göre, Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış yardımları durdurma kararı üzerine Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine yöneldi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Avustralya'nın çıkarlarının tehlikede olduğu bölgelere" daha fazla dış yardım gönderileceğini belirtti.

Bu kapsamda Avustralya, ilk aşamada ekonomi, sağlık, insani yardım ve iklim kriziyle mücadeleye destek için Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine 119 milyon dolarlık dış yardım yapacak.

Avustralya'nın 2025-2026 dönemindeki dış kalkınma yardımlarının, bir önceki mali yıla göre 136 milyon dolarlık bir artışla 5,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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