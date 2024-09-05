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Dünya

Avrupa'nın en turistik kentlerinden Brugge, Airbnb'ye yasak getirecek

Belçika'da Avrupa'nın en turistik kentlerinden Brugge, kısa süreli konaklama ayarlama platformu "Airbnb"nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor.

Selen Valente Rasquinho  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Avrupa'nın en turistik kentlerinden Brugge, Airbnb'ye yasak getirecek

Brüksel

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve kanallarıyla Avrupa'nın en turistik şehirlerinden Brugge, "aşırı turizm"le mücadele için Airbnb'ye bazı yasaklar getirmeye hazırlanıyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Brugge Belediyesi, yerel halkın turist fazlalığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle yaygın kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar aldı.

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti konumundaki Brugge'ün turizm ofisinden alınan bilgiye göre, 2023'te 120 bin nüfuslu kenti günde ortalama 27 bin 500 turist ziyaret etti.

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