Dolar
19.38
Euro
21.21
Altın
2,000.57
ETH/USDT
2,063.00
BTC/USDT
29,352.00
BIST 100
5,097.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Halfeti seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Finlandiya'daki 1600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Olkiluoto 3 dün faaliyete girdi.

Bahattin Gönültaş  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Berlin

Olkiluoto 3'ün geçen yıl aralık ayında düzenli elektrik üretimine başlaması gerekiyordu ancak aylar süren üretim testleri nedeniyle ertelemeler oldu. Reaktörün dün işletmeye girmesiyle Finlandiya, elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını nükleer enerjiden karşılamaya başladı. Yeni reaktör, en az 60 yıl elektrik üretim kapasitesine sahip olacak.

Santralin işletmecisi TVO'nun Üst Yöneticisi (CEO) Jarmo Tanhua, yaptığı açıklamada, "Olkiluoto 3'ün üretimi elektrik fiyatını dengeliyor ve Finlandiya'daki yeşil geçişte önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın batı kıyısındaki Olkiluoto nükleer santralindeki reaktör, Fransız-Alman Areva-Siemens konsorsiyumu tarafından inşa edildi. 2009'da devreye girmesi planlanan reaktörün devreye alınması artan inşaat maliyetleri nedeniyle uzadı.

Finlandiya, Rusya'da enerji ithalatını azaltmak amacıyla nükleer enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz gazı deniz altındaki ana iletim hattına basılmaya başlandı
Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik
Türkiye'de ortalama sıcaklıklar iklim değişikliğine bağlı olarak artıyor
Kobani davasının üç sanığının tahliye edildikten sonra firar ettikleri belirlendi
Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Benzer haberler

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi

NATO, Baltık Denizi'nde hava tatbikatı yaptı

Finlandiya ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı

Finlandiya ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı
Trump, dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma değil "nükleer ısınma" olduğunu söyledi

Trump, dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma değil "nükleer ısınma" olduğunu söyledi
Finlandiya Başbakanı Marin, hükümetinin istifasını sundu

Finlandiya Başbakanı Marin, hükümetinin istifasını sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet