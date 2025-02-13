Dolar
36.12
Euro
37.69
Altın
2,916.95
ETH/USDT
2,660.60
BTC/USDT
95,931.00
BIST 100
9,906.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katılıyor AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risklerle ilgili açıklamada bulunuyor Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi yaralandı
logo
Dünya

Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

İsrail'de yapılan bir araştırma, Avrupalıların yüzde 74'ünün İsrail'i ziyaret etmek istemediğini ve bu kişilerin yarısının gelecek 5 yıl içinde de İsrail'i ziyaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını gösterdi.

Faruk Hanedar  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

Kudüs

Walla haber sitesi, İsrail'de Turizmin Geleceği konferansında sunulan bir araştırmaya göre, Fransızların yüzde 74'ü, Almanların ve İngilizlerin yüzde 50'si İsrail'i ziyaret etmekle ilgilenmiyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayanların yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde İsrail'i ziyaret etmeyi düşünmüyor. Fransızların yüzde 45'i daha önce İsrail'i ziyaret etseler de tekrar gitmeyi düşünmezken, İngiliz ve Almanların yüzde 42'si ise İsrail'e gitmekle hiç ilgilenmiyor.

Çalışmada fikri sorulan Avrupalıların yüzde 38'i İsrail'in kendileri için savaşı ve Filistin-İsrail çatışmasını temsil ettiğini ve en az yüzde 85'i son 10 yılda İsrail'i hiç ziyaret etmediklerini bildirdi.

Yahudi ve Evanjelik ABD'lilerin ise sadece yüzde 50'si İsrail'in kendileri için kutsal toprakları ve Kudüs'ü temsil ettiğini düşünürken Evanjeliklerin yüzde 70'inden fazlası, Yahudilerin yüzde 52'sinden fazlası son 10 yılda İsrail'i ziyaret etmediklerini kaydetti.

Çalışmayı hazırlayan araştırmacılar Shahar Shilo, Ronit Nir ve Avi Kornes, bu durumun güvenlik endişelerinden kaynaklandığını ve çalışma bulgularının kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi.

Ortaya çıkan sonuçlara ilişkin konuşan İsrail Turizm Organizatörleri Bürosu Üst Yöneticisi Yossi Fattal, "İsrail hem bir imaj sorunu, hem de bir varlık sorunu yaşıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türk Kızılay "kan torbası" fabrikası açacak
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı
Türkiye ile Pakistan arasında 24 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor

İsrail güçleri duvarına ırkçı sloganlar yazdığı Gazze'deki üniversiteyi mühimmat çöplüğüne çevirdi

İsrail güçleri duvarına ırkçı sloganlar yazdığı Gazze'deki üniversiteyi mühimmat çöplüğüne çevirdi
Ürdün Kralı ABD'de: Asıl mesaj Suudi Arabistan'a mı?

Ürdün Kralı ABD'de: Asıl mesaj Suudi Arabistan'a mı?
İsrail basınına göre, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizi çözülme yolunda

İsrail basınına göre, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizi çözülme yolunda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet