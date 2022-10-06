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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
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Dünya

Avrupalı liderler Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bir araya geldi

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.10.2022
Avrupalı liderler Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bir araya geldi

Prag

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki meclis çalışmaları nedeniyle toplantıya katılamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

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