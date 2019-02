Avrupalı bakanlardan Trump'ın sözlerine tepki

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" sözlerine tepki gösterdi.

AB Dışişleri Konseyi kapsamında Brüksel'de bulunan bazı Avrupalı bakanlar, Trump'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." yorumuna yanıt verdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptığı açıklamada, "Bu (DEAŞ'lı teröristlerin yargılanması) bir problem. Avrupa olarak bunun bilincindeyiz. Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor. Bu mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........