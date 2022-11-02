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Dünya

Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son 30 yılda Avrupa'daki ısı seviyesinin, küresel sıcaklığın iki katından daha fazla artış gösterdiğini belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.11.2022
Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı

Cenevre

WMO'nun yayımladığı Avrupa'daki İklim Durumu raporunda 1991'den 2021'e kadar kıtadaki ısınma oranı değerlendirildi.

Rapora göre bu zaman aralığında Avrupa genelinde sıcaklıklar her 10 yılda 0,5 derece artarak, küresel seviyenin iki katından daha fazla oranda yükseliş gösterdi.

Olağanüstü ısı artışı nedeniyle 2021'e kadar Alp Dağlarındaki buzul kalınlıkları 30 metre incelirken, Grönland'daki buz tabakalarında meydana gelen aşırı erime, deniz seviyesinde şimdiye kadar görülmemiş yükselmeye sebep oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, Avrupa'ya dair açıklanan bu istatistiklerin, aşırı hava ve iklim olayları karşısında kimsenin güvende olmadığını gösterdiğini belirtti.

Taalas, "2021'de Avrupa'nın büyük bir bölümünde yoğun sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları meydana gelirken, aynı zamanda olağanüstü sel felaketleri ölümlere sebep oldu." ifadesini kullandı.

Avrupa genelinde sera gazı salınımlarının ciddi oranda azalmasını olumlu bulduğunu belirten Taalas, "Avrupa, yüzyılın ortasına kadar Paris Anlaşması'nı yerine getirmek için karbondan arınmış bir konuma ulaşmada kilit bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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