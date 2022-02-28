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BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak

Avrupa Parlamentosu (AP), yarın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenecek olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren bir karar tasarısı geçirmeye hazırlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 28.02.2022
Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu'nda  (AP) oylamaya sunulacak karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Tasarı üzerinde siyasi grupların çoğunun uzlaşı sağladığı belirtiliyor.

Taslağı yayımlanan tasarıda AP milletvekilleri, Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi için AB kurumlarına çağrıda bulunacak. Tasarıda ayrıca Ukrayna'nın AB ortak pazarına entegrasyonu yönünde çalışılması istenecek.

Tasarının taslağında değişiklik olmazsa milletvekilleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi, Belarus'a yaptırımların artırılması, Rusya'dan gaz ve petrol alımının sınırlandırılması, AB'nin Rusya'ya, Rusya'nın da AB'ye yatırımlarının yasaklanması, Rusya'daki tüm bankaların Avrupa mali sisteminden engellenmesi, Rusya ve Belarus'un SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus gemilerinin AB limanlarına girişine izin verilmemesi gibi taleplerde bulunacak.

Tasarıda Batı Balkanlar'a da yer veriliyor. Milletvekilleri, Rusya'nın Batı Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden duydukları endişe ile Ukrayna'ya ve AB politikalarına destek veren Batı Balkan ülkelerine takdirlerini metinde ifade ediyor.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosunun, Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uymamasından üzüntü duyulduğu, bu durumun Sırbistan'ın AB sürecine zarar verdiği" belirtiliyor.

Metinde aday ülkelerin AB'nin sadece müktesebatıyla değil, ortak dış ve güvenlik politikalarıyla da uyum içinde olması beklentisi dile getiriliyor.

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