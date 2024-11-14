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Dünya

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Rus fosil yakıt ithalatının AB'de tamamen yasaklanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Rus fosil yakıtların her türlü ithalatının Avrupa Birliği (AB) genelinde yasaklanması çağrısında bulundu.

Melike Pala  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Rus fosil yakıt ithalatının AB'de tamamen yasaklanmasını istedi

Ankara

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen kararda, Rusya'nın AB, G7 ve uluslararası yaptırımlara rağmen ham petrol ve petrol ürünlerini yurtdışına ihraç etmek için sigortasız ve mülkiyeti belirsiz eski tankerler kullandığı ifade edildi.

Kararda, bu tankerlerin Ukrayna'da savaşın sürdürülmesi için kritik mali destek sağladığı belirtildi.

Bir sonraki AB yaptırım paketlerinde bu tankerlerin sahipleri, işletmecileri, yöneticileri ve sigorta şirketlerini de kapsayacak şekilde tedbirler alınması çağrısında bulunulan kararda, AB ülkelerinin limanlarında daha sıkı gözetim yapılması, AB sularında bulunan yasa dışı yüklere el konulması ve doğrulanmış sigortası olmayan gemiler için daha katı cezalar uygulanması talep edildi.

Kararda, G7 ülkelerine, Rusya'nın tam fiyattan petrol satmasını sağlayan boşlukların önüne geçmek için Rus petrolü üzerindeki fiyat sınırını sıkılaştırmaları çağrısında bulunuldu.

Rusya'dan yapılan her türlü ithalatın devam etmesinin yaptırımlara ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe zarar verdiği savunulan kararda, LNG de dahil olmak üzere Rus fosil yakıtların ithalatının AB çapında yasaklanması çağrısı yapıldı.

Kararda, diplomatik çözümlerin etkisiz kalması halinde AB'nin Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerle ilişkilerini yeniden değerlendirmesi tavsiye edildi.

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