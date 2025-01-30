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Dünya

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Braun, Holokost saygı duruşunda Gazze'ye dikkat çekti

Avrupa Parlamentosunun (AP) Polonyalı Milletvekili Grzegorz Braun, Holokost kurbanları için yapılan saygı duruşu sırasında, "Gazze'deki Yahudi soykırımı kurbanları için dua çağrısı" yaptı.

Melike Pala  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Braun, Holokost saygı duruşunda Gazze'ye dikkat çekti

Ankara

Brüksel'deki AP Genel Kurulunda Holokost kurbanları için düzenlenen oturumda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Polonyalı Milletvekili Braun saygı duruşu başladığı sırada, "Gazze'deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim." dedi.

Saygı duruşunun bitimine doğru yeniden sesi duyulan Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Müzik dinletisi başlamadan önce bulunduğu yerden "Tüm kurbanlar eşittir." diye söze başlayan Braun, mikrofonu kapatıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından Genel Kuruldan çıkarıldı.

Braun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygı duruşunu bozmadım, Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua etme çağrısıyla destekledim. AP Başkanı Roberta Metsola tarafından yargısız infaz yapılarak çıkarıldığımda, 'görünüşe göre tüm mağdurların eşit olduğu ancak bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu' görüşünü paylaştım." ifadelerini kullandı.

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