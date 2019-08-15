Euro
6.18
Dolar
5.56
BIST 100
96,578.70
Altın
1,520.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Avrupa Merkez Bankasına ait raporlama sitesinin hacklendiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 15.08.2019
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Londra

Avrupa Merkez Bankasına (ECB) ait raporlama sitesinin hacklendiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankaya ait “Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi” (BIRD) adlı internet sitesinin hacklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtilirken, hackerın, piyasalara ilişkin hassas bilgilere ulaşamadığı vurgulandı.

İnternet sitesi kullanıcılarının isimlerinin, e-mail adreslerinin ve pozisyonlarına ilişkin bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların şifrelerinin güvende olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ECB’ye bağlı olan ve bankaların raporlamalarına destek vermek için kurulan internet sitesinin bir süreliğine erişime kapalı tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Moodys'den 'İslami finans' açıklaması

Londra'da Keşmir protestosu

Mesut Özil 'güvenlik' gerekçesiyle kadro dışı

Mesut Özil 'güvenlik' gerekçesiyle kadro dışı
'Bilgisayar arızası' yüzünden 100'e yakın British Airways uçuşu iptal

'Bilgisayar arızası' yüzünden 100'e yakın British Airways uçuşu iptal
S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek

S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek