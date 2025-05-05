Avrupa kıtası, oy kullanacak kardinallerinin sayısı azalsa da Papalık seçiminde yine öne çıkıyor
Hristiyan Katolik aleminin yeni ruhani liderini belirleyecek 133 kardinalin önemli bir kısmını sayıları önceki Papalık seçimine nazaran azalsa da Avrupa kıtasından gelenler oluşturuyor.
Vatikan
Amerika kıtasından seçilen ilk Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından Katolik Kilisesi’nin bir sonraki liderinin hangi kıtadan ve hangi ülkeden olacağı ayrı merak konusu.
AA muhabiri, bugüne kadar seçilen papaların geldikleri ülkeleri ve gelecek hafta yapılacak Konklav öncesi kardinallerin kıtalara göre dağılımını derledi.
Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'tan bu yana toplamda 266 papanın görev yaptığı Katolik Kilisesi'nde bugüne kadar en çok papa çıkaran kıta Avrupa, ülke ise İtalya oldu.
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Çeşitli kaynaklarda farklı sayılar belirtilmesine karşın uzlaşılan nokta, 200'den fazla papanın İtalya kökenli olduğu.
İtalya'yı 16 papa çıkaran Fransa ile 6 papa çıkaran Almanya takip ediyor.
Papalık sayısında İtalya açık ara önde olsa da 1978'den bu yana İtalyan bir papa seçilmedi.
En son 1978 yılında Kardinal Albino Luciani, Katolik Kilisesi'nin başına seçilen İtalyan oldu. Seçildikten sonra selefi iki papanın isminin birleşiminden oluşan 1. Ioannes Paulus adını alan Luciani'nin papalığı sadece 33 gün sürdü. Papa 1. Ioannes Paulus, kalp krizi nedeniyle yaşamı yitirdi, 1978’de ikinci kez yapılan Konklav’da Polonyalı Kardinal Karol Wojtyla seçildi ve o da uzun süre papalık yapamayan selefinin adını tercih ederek 2. Ioannes Paulus ismini aldı.
Selefinin aksine 26 yıl 168 günle uzun süre papalık yapan 2. Ioannes Paulus'un 2005’teki vefatının ardından gerçekleştirilen Konklav’da Alman Kardinal Joseph Ratzinger seçildi. Ratzinger, Papa 16. Benediktus ismini aldı.
Papa 16. Benediktus ise Şubat 2013'te tarihi kararla görevinden ayrıldığını ve yeni Konklav yapılmasını istediğini duyurdu.
Mart 2013'teki Konklav'da papalığa Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio seçildi ve daha önce hiçbir papanın kullanmadığı "Franciscus" ismini seçti.
Son Papa Franciscus, Kardinaller Meclisinde Avrupa'nın ağırlığını azalttı
Vatikan'ın son paylaştığı bilgilere göre, yaşı 80'in altında olsa da sağlık sorunları sebebiyle katılamayacak 2 kardinal dışında toplamda 133 kardinal, 7 Mayıs'ta başlayacak Konklav'da hazır bulunacak.
Amerika kıtasından seçilen ilk papa olarak tarihe geçen Franciscus, 12 yıllık papalığı döneminde sonuncusu Aralık 2024'te olmak üzere toplamda 10 kez kardinal ataması yaptı.
Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, kardinal atamalarıyla Kardinal Meclisinin daha az Avrupa ağırlıklı ve daha küresel yapıda olmasına öncülük etti.
Normalde bugüne kadar en az 115, en fazla 120 kardinalle gerçekleştirilen Konklav, Papa Franciscus'un fazladan yaptığı atamalar neticesinde ilk kez 133 kardinalle toplanacak. Bu kardinaller, 6 kıta ve 71 ülkeden geliyor.
133 seçici kardinal arasında 52 kardinalle Avrupa kıtası farklı şekilde öne çıkıyor. Avrupa'yı 23 kardinalle Asya, 20 kardinalle Kuzey Amerika, 17'şer kardinalle Güney Amerika ve Afrika, 4 kardinalle de Okyanusya takip ediyor.
Konklav'a katılacak 133 kardinalden 52'si Avrupa'dan yani Avrupalı kardinallerin oranı yüzde 39 dolaylarında. Bu oran, bir önceki, 2013'teki Konklav'da 115 kardinalden 60'ını Avrupalı kardinaller oluşturduğu için yüzde 52 civarındaydı.
Bu arada, en fazla kardinale sahip ülke olarak İtalya 17 kardinalle ilk sırada, ABD 10 kardinalle ikinci ve Brezilya 7 kardinalle üçüncü sırada yer alıyor.
Diğer yandan, Avrupa'yı bu Konklav'da öne çıkaran bir başka husus ise papa olabilecek adayların arasında ismi geçenlerin yine büyük kısmının Avrupa kıtasından olması.
Uluslararası basında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Maltalı Kardinal Mario Grech, Fransız Kardinal Jean-Marc Aveline, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, Amerikalı Kardinal Timothy Dolan, yeni papa olabilecek isimler arasında sayılıyor.
Öte yandan, 2013'teki son Konklav'da da Avrupa'nın etkisi daha fazla olmasına rağmen Katolik Kilisesi'nin başına Güney Amerika ülkesi Arjantin'den papa seçilmişti.
Kardinaller Meclisindeki durum, genel olarak hem kıtalar hem de ülkeler arasında da mücadeleye işaret ediyor. Katoliklerin bir sonraki liderinin hangi kıtadan ve ülkeden seçileceğinin yanı sıra yeniliklere açık kanattan mı yoksa muhafazakar kanattan mı olacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor.
Vatikan'daki ünlü Sistine Şapeli'nde 7 Mayıs'ta başlayacak Konklav'da oyların 3'te 2'sini yani 89'unu alan kardinal, kabul etmesi halinde Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.