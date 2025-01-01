Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,342.70
BTC/USDT
93,789.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Filistin'deki katliamına "dur" demek için gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Galata Köprüsü'nde bir araya geliyor "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" etkinliği kapsamında, vatandaşlar Galata Köprüsü’ne hareket ediyor
logo
Dünya

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Polonya yürütecek.

Selen Valente Rasquinho  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Brüksel

Polonya, bugün itibarıyla görevi 1 Temmuz 2024'ten bu yana sürdüren Macaristan'dan devraldı.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek.

Polonya, dönem başkanlığı sloganını "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en çok etkilenen ve Belarus'a komşu AB ülkesi Polonya, diğer üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye teşvik edecek.

Polonya ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki göç ve güvenlik zorluklarını kapsamlı bir şekilde ele almak, düzensiz göçü azaltmak ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmek için yeni çözümler üzerine çalışmaya hazırlanıyor.

Belarus'un göçmenleri silah olarak kullandığını ve hibrit bir savaş ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Varşova yönetimi, ayrıca dezenformasyonla mücadele ve enerjide bağımlılığı azaltmaya odaklanacak.

Polonya görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka'ya devredecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı
Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, Galata Köprüsü'ndeki eyleme katılmak için yola çıktı

Benzer haberler

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Polonya, AB'ye 6 ay boyunca "önce güvenlik" sloganıyla başkanlık edecek

Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek'in tek düşüncesi Cercle Brugge maçı

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek'in tek düşüncesi Cercle Brugge maçı
TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak

TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet