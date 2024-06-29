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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Dünya

Atina'nın yaklaşık 50 kilometre uzağında çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 50 kilometre uzağındaki​​​​​​​ Kaçimidi ve Parnitha bölgelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Atina'nın yaklaşık 50 kilometre uzağında çıkan orman yangınları kontrol altına alındı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kaçimidi ve Parnitha'da orman yangını çıktı.

Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yeniden başlama riskine karşı tedbir aldı.

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