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Dünya

Atina'da termal kameranın binaların çatılarında yaptığı ölçümde sıcaklık 100 dereceye kadar ulaştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da termal kamera, binaların çatılarında hava sıcaklığının 100 dereceye kadar ulaştığını kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Atina'da termal kameranın binaların çatılarında yaptığı ölçümde sıcaklık 100 dereceye kadar ulaştı Fotoğraf:Costas Baltas/AA

Atina

Atina Belediyesi, kentte termal kamerayla yaptığı ölçümleri basınla paylaştı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, termal kamera, binaların çatılarında 100 dereceye varan ölçümler yaptı.

Termal kamera verilerine göre, asfaltta ise sıcaklık 70 dereceyi buldu.

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, ülke genelinde hafta başından beri devam eden çöl sıcakları yarın da etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıkları birçok yerde 40 derecenin üzerine çıkacak.

Başkent Atina'da aşırı sıcak hava nedeniyle tarihi Akropolis Tapınağı bugün hem tarihi tapınakta çalışanların hem de ziyaretçilerin güvenliği için 13.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde güvenlik için 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçi çalıştırma yasağı getirmişti.

Bu kapsamda öğle saatlerinde yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durdurulmuştu.

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