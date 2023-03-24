Atık suların izlenmesinin halk sağlığına etkileri Türkevi'nde tartışıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, atık su izleme çalışmalarının toplumdaki enfeksiyon yaygınlığını ve eğilimlerini ortaya koyduğuna işaret ederek, bunun halk sağlığı karar vericileri için uygun maliyetli bir erken uyarı aracı olduğunu söyledi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) işbirliğinde Türkevi'nde "Halk sağlığının takibi için atık su gözetimi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı karşılamak için tek sağlık yaklaşımının kullanılması" konulu etkinlik düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Kirişci, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 3 yıl önce Kovid-19 salgınını duyurmasıyla birkaç ülkede atık sularda Kovid-19 izlemesinin yapıldığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin de Bakanlık öncülüğünde çalışma başlattığını anımsattı.
"Atık su bazlı epidemiyoloji" kavramının öneminin Kovid-19 salgını ile daha iyi anlaşıldığına işaret eden Kirişci, "Atık su izleme çalışmaları, toplumdaki enfeksiyon yaygınlığını ile eğilimlerini ortaya koyar ve halk sağlığı karar vericileri için uygun maliyetli bir erken uyarı aracı olarak hizmet eder." dedi.
Kirişci, Türkiye'nin 3 yıldır 21 pilot ilden 15 günde bir, İstanbul'da da haftalık olarak atık su takibine devam ettiğini aktararak, "Bu kapsamda Türkiye nüfusunun yüzde 42'si ve İstanbul'un yüzde 70'i, Kovid-19 taramasından geçiriliyor." diye konuştu.
Diğer ülkelerle de işbirliği yapılıyor
Bakanlığın internet sitesinde ülke genelindeki Kovid-19 dağılım haritalarının İngilizce ve Türkçe olarak paylaşıldığını söyleyen Kirişci, bu gibi faaliyetleri yürüten diğer ülkelerle de işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.
Kirişci, proje ekiplerinin çeşitli uluslararası etkinliklere katıldığını ve proje bulgularını paylaşmak amacıyla makaleler ve raporlar yayınladığını anlattı.
Elde edilen verimli işbirliklerinin, bugünkü etkinliğin de temelini oluşturduğuna değinen Kirişci, "Türkiye olarak, benzer atık su izleme faaliyetlerine öncülük eden dünyanın dört bir yanından çeşitli önemli kuruluşlarla bu yan etkinliğe öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Kirişci, etkinliğin gelecekte halk sağlığı izlemede atık su izlemesinin küresel kullanımı için kilometre taşlarından biri olarak hatırlanmasını umduklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.
Etkinliğin açılışında, Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç ile AB Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi yetkilisi Ana Burgos da konuşma yaptı. Daha sonra WHO, BM ve SUEN'den katılımcıların yer aldığı oturumda, atık su izlemesinin halk sağlığına etkileri ele alındı.
Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Kirişci, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Türkevi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "stratejik ortaklık" düzeyine ulaştığını dile getiren Kirişci, iki ülke arasındaki ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğe dayalı ilişkinin, her alanda birçok ülkeye örnek olacak seviyede olduğuna dikkati çekti.
Kirişci, Azerbaycan ile halihazırda ortaklaşa verimli çalışmalar yürütülen alanlarda ilişkilerin daha da gelişmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.